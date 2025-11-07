Футболист сборной Бразилии рассказал, почему принял решение переехать в Россию

Футболист петербургского «Зенита» Луис Энрике рассказал, что принял решение о переезде в Россию вместе с женой, передает 365 Scores.

«Это решение я принял с семьей, с женой. Мы приехали сюда, потому что здесь очень хороший чемпионат, видный. И клуб всегда играет в финалах и выигрывает. Когда я был в Бразилии, я видел, что «Зенит» всегда бьется за титулы, выигрывает чемпионат», — сказал Луис Энрике.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Луис Энрике провел 12 матчей, забив один мяч.

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» уступил московскому «Динамо». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл московский клуб, голом на 53-й минуте отметился Иван Сергеев. «Зенит» сравнял на 76-й минуте, гол на свой счет записал Педро, его ассистентом выступил Максим Глушенков. Победный гол «Динамо» оформил Ульви Бабаев с передачи Константина Тюкавина на 82-й минуте. Финальную точку в матче на 90+3-й минуте поставил Тюкавин.

Ответный матч будет сыгран в Москве на стадионе «Динамо» 27 ноября. Начало встречи — 20:30 по московскому времени.

Ранее Юрий Семин заявил, что ему непонятен формат Кубка России.