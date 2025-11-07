Экс-игрок «Спартака» объяснил слова Деяна Станковича об усталости от работы в «Спартаке»

Бывший футболист Виталий Дьяков объяснил высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича об усталости, заявив, что специалист сказал это на эмоциях, передает Vprognoze.ru.
«На эмоциях он это сказал. Слишком много слухов о его отставке ходит, постоянно об этом говорят, думаю, что он запарился отвечать на эти вопросы. Из-за этого так и сказал», — заявил Дьяков.
6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет на шестом месте, набрав 22 балла.
Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что Станкович оказался не готов к работе в «Спартаке».