Экс-игрок «Спартака» объяснил слова Деяна Станковича об усталости от работы в «Спартаке»

Дьяков: Станкович сказал об усталости от работы в «Спартаке» на эмоциях

Бывший футболист Виталий Дьяков объяснил высказывание главного тренера «Спартака» Деяна Станковича об усталости, заявив, что специалист сказал это на эмоциях, передает Vprognoze.ru.

«На эмоциях он это сказал. Слишком много слухов о его отставке ходит, постоянно об этом говорят, думаю, что он запарился отвечать на эти вопросы. Из-за этого так и сказал», — заявил Дьяков.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет на шестом месте, набрав 22 балла.

Ранее комментатор «Матч ТВ» заявил, что Станкович оказался не готов к работе в «Спартаке».