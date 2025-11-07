Комментатор «Матч ТВ»: Станкович оказался не готов к работе в «Спартаке»

Журналист Журавель заявил, что Станкович оказался не готов к работе в «Спартаке»

Журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал в своем Telegram-канале на слова главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича о том, что он устал от работы в команде.

«К сожалению, Станкович оказался не готов к такой работе – ни по смыслу, ни по эмоциям. Его просьбу об отставке нужно срочно удовлетворить. Чтобы не продолжать взаимное мучение», — написал Журавель.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 В матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет на шестом месте, набрав 22 балла.

Ранее легенда «Локомотива» предположил, что Станковичу надо уйти из «Спартака».