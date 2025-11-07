Казахстанский боец отказался жать руку израильтянину на ЧМ по джиу-джитсу

Боец из Казахстана Алдияр не пожал руку израильтянину Хабибу на ЧМ по джиу-джитсу

Спортсмен из Казахстана Серика Алдияр отказался пожать руку израильтянину Омри Хабибу после финала чемпионата мира по джиу-джитсу, передает Newsru.co.il.

Отмечается, что в финале Алдияр был дисквалифицирован за удар ногой упавшего соперника. После поражения он покинул площадку, не пожав сопернику руку.

25 сентября появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров. При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

3 октября стало известно, что совет Международной федерации футбола (ФИФА) не стал обсуждать возможное отстранение Израиля. Было указано, что ФИФА не хочет нанести ущерб чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 18 июля.

Ранее в Израиле ответили на призывы к отстранению от международных турниров.