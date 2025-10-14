«Много лицемерия»: в Израиле ответили на призывы к отстранению от международных турниров

В Израиле отреагировали на призыв стран отстранить его от международных турниров

Президент Федерации футбола Израиля Моше Заурес заявил о лицемерии на фоне заявлений стран о необходимости отстранить израильские команды от международных турниров. Его слова приводит Corriere della Sera.

«В этих заявлениях много лицемерия. Те, кто требует исключения Израиля, забывают, кто подвергся нападению 7 октября, кто был в плену два года и кто отказывается от всех попыток прекратить войну. Никто так и не объяснил, какую пользу может принести изоляция Израиля», — заявил он.

14 октября сборная Израиля проведет матч отборочного этапа чемпионата мира — 2026 против национальной команды Италии. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

25 сентября появилась информация, что готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров. При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

3 октября стало известно, что совет Международной федерации футбола (ФИФА) не стал обсуждать возможное отстранение Израиля. Было указано, что ФИФА не хочет нанести ущерб чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 18 июля.

Ранее в РФС рассказали о своем отношении к решению ФИФА не отстранять израильские команды.