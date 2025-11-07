Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию лишилась наград после ограбления

Пятикратная чемпионка Европы по фигурному катанию француженка Сурия Бонали рассказала в своих соцсетях, что лишилась наград после ограбления.

«Все медали, которые я завоевала, участвуя в различных чемпионатах мира и Европы, к сожалению, пропали. Несколько дней назад неизвестные ограбили мой дом и украли ценные вещи», — написала Бонали.

Бонали выиграла пять чемпионатов Европы с 1991 по 1995 год. Также она является трехкратной вице-чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой Франции.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

