Российская фигуристка села за штурвал самолета

Российская фигуристка Мишина рассказала, что поуправляла самолетом
Российская фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в парном катании с Александром Галлямовым, в своих социальных сетях рассказала, что поуправляла легкомоторным самолетом.

«Желание «поуправлять самолетом». У меня был строгий учитель, но, кажется, он мной остался доволен», — поделилась спортсменка, выложив фото из кабины самолета.

Мишина и Галлямов — бронзовые призеры Олимпийских игр в командном соревновании (2022), бронзовые призеры Олимпийских игр в парном катании (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), бронзовые призеры финала Гран-при (2019), трехкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025), серебряные призеры чемпионата России (2023).

Пара была первой в списке, который Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала в Международный союз конькобежцев (ISU) для получения нейтрального статуса для выступление на отборочном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 в Италии. Однако фигуристам было отказано в нейтральном статусе, на отборочном турнире они не выступили.

Ранее стал известен победитель этапа Гран-при России у мужчин.

Зимние виды спорта
