В «Локомотиве» поддержали Батракова после промаха с пенальти со «Спартаком»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что не реализовавший пенальти полузащитник Алексей Батраков останется исполнять одиннадцатиметровые удары. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На сегодняшний день ситуация не поменялась, Батраков — футболист, который у нас является штатным пенальтистом. Он принес нам до этого много пользы, поэтому одна осечка не может ничего изменить в этом отношении, мы его после игры всей командой поддержали», — заявил Галактионов.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

