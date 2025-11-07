На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» объяснили, кто является основным вратарем

В «Локомотиве» заявили, что основным вратарем команды в РПЛ останется Митрюшкин
true
true
true
close
Телеграм-канал ФК «Локомотив» Москва

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что основным вратарем команды в чемпионате останется Антон Митрюшкин. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Тренерский штаб видит в ежедневном процессе то, как прибавляют футболисты. Веселов заслужил шанс сыграть в таком стрессовом матче. Что касается чемпионата, то у нас есть вратарь, который является первым номером — Митрюшкин, он своей игрой доказывает, что достоин этого», — заявил Галактионов.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее «Локомотив» опроверг слухи о переходе Алексея Батракова в «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами