«Локомотив» опроверг слухи о переходе Батракова в «ПСЖ»

В «Локомотиве» сообщили, что предложений от «ПСЖ» по Батракову не было

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об интересе «Пари Сен-Жермен» к полузащитнику Алексею Батракову. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нет. В клубе ничего нет», — заявил Ульянов.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока 8 встреч и 3 гола за сборную России.

В «ПСЖ» уже играет вратарь Матвей Сафонов с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

