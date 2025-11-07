Российский тренер заявил о мании величия Станковича после голов «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян высказал свое мнение о манере наставника «Спартака» Деяна Станковича праздновать забитые мячи его команды, повернувшись лицом к телекамере. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это обычная мания величия. Просто кто‑то может ее в себе скрывать, а кто‑то не может. А то, что любой классный футболист или тренер обладает этим качеством, — это 100%», — высказался Григорян.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее главный тренер «Спартака» Станкович заявил, что хочет домой.