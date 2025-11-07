ФК «Рубин» может потерять половину состава из-за долгов по зарплате

Ялтинский футбольный клуб «Рубин» может потерять около десяти игроков основного состава в ближайшее время из-за систематических задержек выплаты зарплат. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Футболистам не полностью выплатили зарплату за сезон, а также премиальные в размере более 200 тысяч рублей на каждого.

Руководство клуба обещает решить проблему с долгами к концу года, когда у многих игроков истекают контракты. «Рубин» является частным клубом, а спонсоры не покрывают весь бюджет. В прошлом сезоне клуб обратился за помощью к болельщикам, которые собрали 100 тысяч рублей и оплатили команде отель на один из гостевых матчей.

