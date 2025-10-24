Футбольный клуб «Урал» выставлен на продажу за вылет из РПЛ

Правительство Свердловской области инициировало продажу 50% акций футбольного клуба «Урал», передает «Коммерсантъ».

Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Номинальная стоимость пакета составляет 12 миллионов рублей из расчета 1000 рублей за акцию. В правительстве региона пояснили, что привлечение частного инвестора направлено на развитие клуба.

«Обеспечит дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности команды», — пояснили в правительстве региона.

Решение о привлечении частного инвестора принято на фоне спортивных неудач команды. «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона 2023/2024 и до сих пор не смог вернуться в дивизион. В текущем сезоне клуб также покинул Кубок России на стадии 1/16 финала.

Потенциальными покупателями могут стать представители крупного бизнеса региона, включая текущих спонсоров клуба — ТМК, а бизнесмен Дмитрий Пумпянский председатель совета директоров «Урала».

