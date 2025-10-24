На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футбольный клуб «Урал» выставлен на продажу за вылет из РПЛ

Правительство продает футбольный клуб «Урал» за вылет из РПЛ
Правительство Свердловской области инициировало продажу 50% акций футбольного клуба «Урал», передает «Коммерсантъ».

Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Номинальная стоимость пакета составляет 12 миллионов рублей из расчета 1000 рублей за акцию. В правительстве региона пояснили, что привлечение частного инвестора направлено на развитие клуба.

«Обеспечит дополнительное финансирование для модернизации инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и повышения конкурентоспособности команды», — пояснили в правительстве региона.

Решение о привлечении частного инвестора принято на фоне спортивных неудач команды. «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона 2023/2024 и до сих пор не смог вернуться в дивизион. В текущем сезоне клуб также покинул Кубок России на стадии 1/16 финала.

Потенциальными покупателями могут стать представители крупного бизнеса региона, включая текущих спонсоров клуба — ТМК, а бизнесмен Дмитрий Пумпянский председатель совета директоров «Урала».

Ранее «ПСЖ» захотел обменять вратаря Матвея Сафонова.

