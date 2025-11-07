«Начинать будем с Кубка мира с дивизиона В»: тренер сборной по водному поло о допуске

Тренер ватерполистов Белофастов о допуске: начнем с Кубка мира с дивизиона В

Главный тренер мужской сборной России по водному поло Андрей Белофастов рассказал о планах по завоеванию трофеев после допуска россиян Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) к соревнованиям, передает «Матч ТВ».

«Первый старт может быть в апреле и это будет Кубок мира, где мы начнем с дивизиона В. И так постепенно нужно будет добираться до остальных соревнований и квалифицироваться на Олимпиаду», — заявил Белофастов.

Российские ватерполисты стали первым игровым командным видом спорта, допущенным к международным стартам после отстранения. Решение вступает в силу с 2026 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее стало известно, что сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.