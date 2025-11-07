В «Локомотиве» объяснили серию из двух поражений подряд

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что не считает кризисом серию из двух поражений подряд. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

До проигрыша «Спартаку» «железнодорожники» в гостях уступили петербургскому «Зениту».

«Нельзя сказать, что по качеству игры мы провалили игру с «Зенитом», были хорошие моменты с качественным прессингом, давлением. У нас есть проблемы с обоймой, выбыли несколько важных игроков, это ни в коем случае не оправдание, но нам хотелось бы иметь более сбалансированный состав. Будем готовиться и делать все, чтобы в воскресенье добиться положительного результата в матче чемпионата», — заявил Галактионов.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему проиграли «Спартаку».