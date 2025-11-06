В «Локомотиве» объяснили, почему проиграли «Спартаку»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что его команда недостаточно агрессивно вошла в игру. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Глобально цель была одна — выигрывать, какие-то изменения касались только трех позиций, поэтому можно сказать, что состав был близок к основному. Мы ожидали, что «Спартак» начнет быстро, агрессивно, нам немного не хватило агрессии и скорости, при помощи замен мы постарались исправить ситуацию и выравнять положение», — заявил Галактионов.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

