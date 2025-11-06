Экс-арбитр ФИФА считает, что капитана «Локомотива» должны были удалить в дерби со «Спартаком»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин считает, что судья Павел Кукуян должен был удалить капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в матче против «Спартака», передает «Матч ТВ».

«У Баринова уже есть карточка, Кукуян находится в хорошей позиции, не фиксирует фол и не показывает вторую желтую карточку. Там был такой наступ с продиром. А, имея карточку, Баринов, конечно, должен был быть удален», — заявил Лапочкин.

Лапочкин признал отмену первого пенальти правильной, а решение о втором одиннадцатиметровом — «абсолютно правильным и классным». При этом он подчеркнул, что не удаление Баринова могло повлиять на двухматчевое противостояние, поскольку при счете 3:0 и удалении капитана «Локомотива» игра могла закончиться совершенно иначе.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотив» в четвертьфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее экс-глава «Локомотива» объяснил, с чем связано поражение клуба от «Спартака».