«Спартак» отыгрался в столичном дерби с «Локомотивом»

Батраков не реализовал пенальти, позволив «Спартаку» обыграть «Локомотив»
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотив» в четвертьфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

«Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 4-й минуте Ливай Гарсия открыл счет, пробив головой после навеса Маркиньоса, вратарь отбил мяч, но Гарсия добил его в ворота. На 50-й минуте Маркиньос забил второй гол после передачи Жедсона. На 56-й минуте Маркиньос оформил дубль, реализовав прострел Солари.

На 67-й минуте Алексей Батраков сократил отставание «Локомотива», получив пас от Руслана Мялковского и поразив дальнюю штангу, а после впервые не смог реализовать пенальти.

Главный арбитр Павел Кукуян мог назначить два 11-метровых в ворота «Спартака», но первый он отменил после видеопросмотра.

Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее ветеран «Локомотива» объяснил, от чего будет зависеть исход дерби со «Спартаком».

