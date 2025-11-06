Легенда «Спартака»: проще уволить тренера, чем возиться с командой

Экс-игрок «Спартака» Маркао: клуб занимает слишком низкое для себя место

Бывший защитник «Спартака» Маркао заявил о несоответствующем уровню московского клуба месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак занимает слишком низкое для себя место. Не всегда главным виновником является тренер, но для руководства проще уволить главного тренера, чем возиться с командой и искать какие-то другие причины», — заявил бразильский футболист.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

«Спартак» и «Локомотив» встречаются в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра столичных команд состоится в четверг, 6 ноября, на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Андрей Аршавин выступил за кандидатуру Марцелы Лички на пост тренера «Спартака».