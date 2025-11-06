Аршавин выступил за кандидатуру Лички на пост тренера «Спартака»

Аршавин о кандидатуре на пост тренера «Спартака»: Личка лучше всего подходит

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин выступил с рекомендацией назначить Марцела Личку главным тренером «Спартака». Его слова передает «Матч ТВ».

«Если «Спартак» хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит. Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер», — заявил Аршавин.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

«Спартак» и «Локомотив» встречаются в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра столичных команд состоится в четверг, 6 ноября, на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» рассказал, когда уволят Станковича.