РПЛ назвала имя лучшего тренера месяца

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признан лучшим тренером октября в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Решение о награждении принято на основе мнения двух экспертов и одного комментатора, которые выбрали Мусаева, несмотря на то что в голосовании болельщиков он занял лишь пятое место с результатом 11,89%. Среди других претендентов на награду были Михаил Галактионов из «Локомотива», Фабио Челестини из ЦСКА и Сергей Семак из «Зенита».

«Краснодар» в октябре стал единственным клубом, который выиграл все три матча, обыграв «Ахмат» (2:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Рубин» (1:0).

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее наставник ЦСКА признан лучшим тренером месяца в РПЛ.