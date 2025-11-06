Тренер чемпионки мира объяснил, как спортсменам действовать в условиях санкций

Российские спортсмены, несмотря на санкции и ограничения, должны показывать самый высокий уровень. Уверенность в этом в интервью «Газете.Ru» выразил Андрей Подпальный — тренер и муж паралимпийской чемпионки Тамары Подпальной.

«Когда можно ждать снятия санкций с нашего спорта? Я боюсь прогнозировать, потому что в мире ситуация каждый день разворачивается на 180 градусов. Этот день все равно придет. Для нас Паралимпийский комитет России сделал все возможное. Мы работаем, показываем результаты и доказываем, что все можем. Нам необходимо демонстрировать результаты своей работы на самом высоком уровне. Без скандалов. Еще раз говорю: мы будем прославлять свою страну нашими результатами», — заявил специалист.

Тамара Подпальная является двукратной паралимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу. На недавнем мировом первенстве в Каире она завоевала бронзовую медаль, став первой за шесть лет представительницей России в паралимпийских видах, выигравшей награду под национальным флагом.

Ранее была направлена в CAS апелляция на решение о недопуске российских лыжников.