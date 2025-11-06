На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Апелляция на решение о недопуске российских лыжников направлена в CAS

Апелляция на решение совета FIS о недопуске россиян направлена в CAS
close
РИА Новости

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян на международные соревнования, передает «Матч ТВ».

«Апелляция на решение совета FIS уже направлена в CAS. Минспорт, Олимпийский комитет России и профильные российские федерации действуют согласованно, защищая права наших атлетов», — сказал Дегтярев.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Ранее стали известны подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Зимние виды спорта
