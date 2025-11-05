Стали известны подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона Большунова

Здоровье российского лыжника Александра Большунова пришло в норму. Об этом в комментарии Sport24 заявил тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Его подготовка идет по плану, он работает в полном объеме и даже больше. Здоровье Александра стабилизировалось, он сейчас тщательнее за ним следит. Сложности прошлого сезона точно остались позади, но новые будут. Без преодоления в спорте никуда, не вижу здесь ничего удивительного», — заявил он.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Ранее в Госдуме отреагировали на двойные стандарты норвежских лыжников.