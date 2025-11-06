Назван самый сексуальный спортсмен мира

Чемпиона мира по дартсу Литтлера признали самым сексуальным мужчиной мира

По результатам опроса двух тысяч британок 18-летний игрок в дартс Люк Литтлер стал самым сексуальным мужчиной планеты, сообщает Sport Baza.

В опросе Литтлер обошел испанского теннисиста Карлоса Алькараса и английского футболиста Джуд Беллингем.

4 октября 2025 года журналист Дмитрий Губерниев назвал биатлонисток Викторию Метелю и Екатерину Мошкову (в прошлом Носкова), а также легкоатлетку Полину Кнороз самыми сексуальными спортсменками России.

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российский теннисист назвал Новака Джоковича сексуальным.