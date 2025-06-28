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Российский теннисист назвал Джоковича сексуальным

Теннисист Хачанов о форме Джоковича: он выглядит очень сексуально
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Edgar Su/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о физической форме серба Новака Джоковича, назвав его сексуальным, передает «Чемпионат».

«Собираюсь ли я что-то сказать о форме Джоковича? Нет, он всегда такой, он выглядит очень сексуально», — сказал Хачанов.

17 июня Джокович и его супруга Елена провели встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Темой обсуждения стал возможный переезд Джоковича из Сербии в Грецию. Теннисист вместе с семьей планирует приобрести дом в в северных пригородах Афин, но окончательный выбор локации будет зависеть от англоязычной частной школы для их детей.

Переезд может быть осуществлен в рамках греческой программы «Золотая виза». По этой программе возможно получение вида на жительство сроком на пять лет для граждан не входящих в ЕС, но инвестирующих в греческую экономику.

Ранее Джокович проиграл Яннику Синнеру в матче «Ролан Гаррос».

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