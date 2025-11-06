Стало известно, как было разбито стекло в автобусе с футболистами «Спартака»

В автобус с футболистами «Спартака» никто не бросал камень

В автобус с футболистами «Спартака» перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» никто не бросал камень, сообщает Kub Mash.

Полиция посмотрела записи с видеокамер. Возле автобуса никого не было. Очевидцы тоже сказали, что посторонних не заметили. По одной из версий, булыжник отбросило от проезжающей машины. Сейчас идет проверка.

Матч на стадионе «Ozon Арена» завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара», который доигрывал встречу в меньшинстве.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Следующий матч «Спартак» проведет в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России и сыграет дома с московским «Локомотивом» 6 ноября. 9 числа команда в рамках 15-го тура национального первенства сразится на выезде с грозненским «Ахматом».

