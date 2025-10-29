На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отреагировали на двойные стандарты норвежских лыжников

Депутат Журова: двойные стандарты норвежских спортсменов видим уже несколько лет
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова раскритиковала позицию норвежских лыжников, поддерживающих недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, передает «ВсеПроСпорт».

«Заявления норвежских спортсменов, и Клебо в частности, основаны на политике. Они высказывают не свое мнение, а которое им диктуют руководители», — заявила Журова. Она отметила, что норвежцы спокойно тренируются с российскими лыжниками на сборах, но при этом публично выступают за их отстранение от соревнований.

Журова заявила, что без участия российских лыжников соревнования теряют спортивную ценность, поскольку норвежские спортсмены лишаются полноценной конкуренции.

Тренировочные сборы проходили со 2 по 20 октября.

25 октября Степанова ответила в своих соцсетях австрийскому лыжнику Мику Фермойлену, который упрекнул россиянку в том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) редко проверяет ее на допинг.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

Ранее лыжница Вероника Степанова обвинила норвежских лыжников в двойных стандартах.

Олимпиада 2026
