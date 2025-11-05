«Игра пошла не по сценарию «Реала»: легенда сборной России не удивлен победой «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» в матче с «Ливерпулем» потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но оно вряд ли повлечет за собой проблемы. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Игра была очень интересная. Думаю, многие предполагали, что «Ливерпуль» не проиграет — так и вышло, им еще и удалось забить. Все понимают, что сейчас надо просто набирать очки, чтоб выйти в следующую стадию. И это поражение вряд ли сильно кого-то огорчает. Все будут двигаться дальше. Игра пошла не по сценарию «Реала», но это ни к чему плохому не привело, потому что это не стадия плей-офф», — заметил Булыкин.

«Ливерпуль» обыграл «Реал» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе «мерсисайдцев» забил Алексис Мак Аллистер. Благодаря этой победе «Ливерпуль» набрал девять очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Реал» остался с девятью очками на пятой строчке. Следующим соперником «красных» в ЛЧ будет нидерландский ПСВ, а «сливочные» сыграют с греческим «Олимпиакосом».

