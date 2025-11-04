Футболист «Арсенала» стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов

Футболист лондонского «Арсенала» Макс Доумен стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов.

Игрок вышел на поле на 73-й минуте в матче основного этапа против пражской «Славии» в возрасте 15 лет и 308 дней.

Доумен совмещает футбол с занятиями в школе. После матча в Праге футболист пойдет на занятия в Англии.

«Арсенал» обыграл Славию со счетом 3:0. В составе победителей точными ударами отметились Букайо Сака и Микель Мерино, который оформил дубль. Все мячи были забиты до выхода Доумена на поле.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

