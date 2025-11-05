Российская теннисистка заменит американку на Итоговом турнире

Российская теннисистка Екатерина Александрова заменит американку Мэдисон Киз в матче Итогового турнира WTA против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Киз уже не имеет шансов на выход в полуфинал турнира, она проиграла два первых матча. С турнира спортсменка снялась из-за вирусного заболевания.

Изначально первой запасной была другая россиянка — Мирра Андреева, однако она отказалась от матчей в одиночном разряде, чтобы сосредоточиться на игре в паре с Дианой Шнайдер. Спортсменки должны провести заключительный матч в парном разряде 6 ноября, при этом они уже не смогут выйти в полуфинал.

Рыбакина досрочно гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Матч между представительницей Казахстана и Александровой будет сыгран 5 ноября, ориентировочное время начала — 17:00 по московскому времени.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андреева признала, что ошиблась, пропустив турнир в Токио.