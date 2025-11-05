Стало известно состояние баскетболиста ЦСКА после избиения в ночном клубе

Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА Ершова ввели в медикаментозный сон

Директор московского «ЦСКА-Юниор» Евгений Чернявский поделился, что состояние баскетболиста Владимира Ершова, пострадавшего в драке в ночном клубе, постепенно улучшается. Его слова передает РИА Новости.

«Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня — средней тяжести, динамика положительная. Пока держат его в медикаментозном сне и наблюдают», — пояснил Чернявский.

18-летний форвард находится в реанимации под медикаментозным сном.

Спортсмен получил черепно-мозговую травму во время конфликта в подмосковном Раменском. Отец баскетболиста написал заявление в правоохранительные органы для расследования обстоятельств инцидента.

