Российский хоккеист устроил массовую драку на матче НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Во втором периоде, когда Задоров прижал к борту защитника Мэттью Шефера, а после нанес ему удар в лицо, сбив с ног. Российский хоккеист получил шесть минут штрафного времени: два за атаку игрока без шайбы и четыре за неспортивное поведение.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Бостон Брюинз», шайбы забросили Виктор Арвидссон, Павел Заха и российский нападающий Марат Хуснутдинов.

Задоров ранее возглавлял список самых штрафуемых игроков регулярного чемпионата НХЛ, набрав 145 штрафных минут в 81 матче.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

