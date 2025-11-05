«Динамо» будет работать без полузащитника до конца года

Полузащитник «Динамо» Глебов выбыл из строя до конца года из-за травмы

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов выбыл из строя до конца года из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», сообщает «Чемпионат».

Игра завершилась ничьей со счетом 0:0.

В текущем сезоне Глебов провел 17 матчей во всех турнирах, отдав одну голевую передачу. Контракт полузащитника с «Динамо» действует до декабря 2030 года.

«Динамо» занимает восьмое место в таблице РПЛ, набрав 17 очков после 14 туров, и свой следующий матч команда проведет 8 ноября года против «Акрона» на домашнем стадионе «ВТБ Арена»

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

