Болельщики французского клуба получили тюремный срок, бросив монету в судью

Болельщиков ФК «Сент-Этьен» осудили за ранение судьи монетами
Sarah Meyssonnier/Reuters

Двое болельщиков футбольного клуба «Сент-Этьен» приговорены к условным тюремным срокам за причинение травм судье бросанием монет во время матча Лиги 1. Об этом сообщает Le Figaro.

Уголовный суд Сент-Этьена 5 ноября вынес приговор двум 28-летним мужчинам, ранее не судимым, назначив 7 месяцев тюрьмы условно.

В апреле на стадионе «Жоффруа-Гишар» во время дерби между «Сент-Этьеном» и «Лионом». Лайнсмен Махди Рахмуни получил удар двухцентовой монетой в голову, что вызвало опухоль и потерю трудоспособности на один день. Матч был прерван на 40 минут при счете 1:0 в пользу «Сент-Этьена», который в итоге победил 2:1.

Оба болельщика признали вину и принесли извинения, объяснив свои действия алкогольным опьянением и эмоциональным напряжением от дерби. Процесс сопровождался гражданскими исками от Французской федерации футбола и Профессиональной футбольной лиги.

Ранее экс-тренер Гризманна обвиняется в сексуальном насилии над детьми-футболистами.

Футбол. Чемпионат Франции
