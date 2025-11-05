Губернатор заявил о серьезных изменениях в системе российского футбола

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о грядущих системных изменениях в российском футболе. Его заявление прозвучало на Международном форуме «Россия — спортивная держава».

«В ближайшее время произойдут более существенные изменения. Вполне возможно, они будут затрагивать всю систему», — заявил Федоришев.

Губернатор уточнил, что подробности реформ станут известны после официальных релизов соответствующих структур.

Год назад Федорищев заявлял о существовании практики откатов судьям со стороны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), что привело к возбуждению уголовного дела. Результаты расследования пока не обнародованы.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Ранее губернатор рассказал о воровстве в клубе РПЛ.