Главный тренер «ПСЖ» признал превосходство «Баварии» в матче ЛЧ

Тренер «ПСЖ» Энрике: у нас худшее расписание, дальше матчи будут тяжелыми

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике объяснил поражение от мюнхенской «Баварии» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Его слова передает RMC Sport.

«В равных составах «Бавария» была сильнее. Мы сделали очень неприятные подарки сопернику в первой половине встречи. Мы знаем, что у нас худшее расписание. Следующие матчи будут тяжелыми», — заявил Энрике.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу «Баварии». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой победы немецкий клуб набрал 12 очков и возглавил общую таблицу Лиги чемпионов. Парижане с активом в девять баллов сохранили место в топ-8, которое дает право на прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

