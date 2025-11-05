На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-футболист «Спартака» рассказал, кому из игроков угрожали пистолетом

Экс-футболист «Спартака» Ари рассказал, кому из игроков угрожали пистолетом
РИА Новости

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари рассказал на YouTube-канале «Спартак Шоу» о случае, когда болельщик угрожал игрокам оружием на базе клуба.

Инцидент произошел в период, когда команду тренировал Валерий Карпин. После неудачного старта сезона тренер разрешил болельщикам посетить базу для общения с игроками. Один из фанатов продемонстрировал пистолет и обратился к нападающему Веллитону с угрозами.

«Если я тебя увижу после 12 часов ночи, я буду стрелять тебе по коленям», — передал слова болельщика Ари. Он также отметил повышенную результативность команды после этого случая.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Он сыграл за команду 133 матча, забив 61 мяч. Ари был в составе клуба с 2010 по 2013 год.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее легенда «Спартака» предрек команде сложный период.

