Легенда «Спартака» предрек команде сложный период

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Деменко предположил, что даже с приходом нового тренера вместо Деяна Станковича клуб ждет тяжелый период, передает Vprognoze.Ru.

«У «Спартака» впереди сложный период. Даже если придет новый тренер, значит, придут и новые люди, новый состав. Кого-то будет не устраивать положение в команде, кого-то финансы. Это сложный период», — сказал Деменко.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее в иностранном клубе подтвердили интерес «Спартака» к тренеру.