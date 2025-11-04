В иностранном клубе подтвердили интерес «Спартака» к тренеру

Президент словенского футбольного «Целе» Валерий Колотило подтвердил интерес «Спартака» к главному тренеру команды Альберту Риере, передает «Чемпионат».

Колотило рассказал, что с Риерой контактировали пять клубов, в том числе московский «Спартак» и белградская «Црвена Звезда».

«Црвена» в клуб не обращалась, но был контакт с агентом, которому клуб сказал «нет». «Спартак» посылает официально скаутов на наши игры», — сказал Колотило.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

