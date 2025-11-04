В НХЛ ответили на вопрос о возможности проведения матча с игроками КХЛ

В НХЛ не обсуждают вопрос проведения матча с игроками КХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дейли заявил, что организация не рассматривает вопрос проведения хоккейного матча с игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Sport24.

«Сейчас мы не ведём никакие переговоры. На данный момент никаких обсуждений по этому вопросу нет», — сказал Дейли.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее золотая медаль сборной России по хоккею была выставлена на аукцион.