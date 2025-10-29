На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Золотая медаль сборной России по хоккею выставлена на аукцион

Золотую медаль сборной России по хоккею с ЧМ-2009 выставили на аукцион
true
true
true
close
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Золотая медаль, завоеванная сборной России по хоккею на чемпионате мира 2009 года, выставлена на аукционе «Литфонда». Об этом сообщает Sport24.

Медаль принадлежит бывшему генеральному менеджеру национальной команды Павлу Попову. Также на аукцион среди его лотов выставлено несколько часов: специально изготовленные в ограниченном количестве для победителей Кубка Гагарина — 2015, две модели часов, которые выпущены к 85-летию спортивного общества ЦСКА, и часы, которые были изготовлены по специальному заказу от Федерации хоккея России в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.

В 2009 году сборная России завоевала золотые медали мирового первенства, не потерпев ни одного поражения за весь турнир и обыграв в финальном матче сборную Канады.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее аутсайдер КХЛ выиграл четвертый матч подряд, разгромив соперника.

Зимние виды спорта
