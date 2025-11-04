Ирина Роднина рассказала, считает ли она себя легендой

Ирина Роднина: я плохо реагирую на то, что меня называют легендой

Фигуристка Ирина Роднина заявила, что не считает себя легендой, передает Sport24.

«Я плохо реагирую на то, что меня называют легендой. У меня нет амбиций так про себя думать. По результатам в спорте — да, а чего в моей жизни было легендарного? Жива, здорова, температура нормальная. Только давление из-за возраста повышенное», — сказала Роднина.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина выступила за ограничения в интернете.