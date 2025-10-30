Ирина Роднина: ограничения в интернете нужны, потому что он становится опасным

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в интернете нужны ограничения, передает Sport24.

«Ограничения в интернете нужны, чтобы не было как и меня, когда взломали аккаунт в Telegram, и у многих других. К сожалению, интернет – не везде, но в каких-то вопросах – становится опасным», — сказала Роднина.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина резко высказалась о критике в свой адрес.