Российский футболист, игравший за сборную, хочет сменить спортивное гражданство

Футболист «Сочи» Александр Коваленко хочет сменить спортивное гражданство с российского на армянское, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что переговоры по этому вопросу уже ведутся. При положительном решении Коваленко сможет претендовать на вызов в сборную Армении в 2026 году.

Коваленко в 2022 году провел 45 минут за сборную России в товарищеском матче против Киргизии. В текущем сезоне он провел за «Сочи» 14 матчей.

В ноябре 2025 года Россия сыграет товарищеские матч с Чили и Перу.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее Наир Тикнизян потерял место в сборной Армении.