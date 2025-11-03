На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Футболист «Црвены Звезды» Тикнизян потерял место в сборной Армении

Защитник «Црвены Звезды» Тикнизян не попал в сборную Армении на отбор ЧМ-2026
true
true
true
close
Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Защитник белградской «Црвены Звезды» Наир Тикнизян не был включен в состав сборной Армении на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Армении.

Решение об отсутствии нужды в 26-летнем футболисте принял главный тренер национальной команды Егише Меликян.

В ноябре сборная Армении проведет два матча: домашнюю встречу с Венгрией и выездную игру против Португалии.

Тикнизян, чья трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро, летом 2025 года перешел из московского «Локомотива» в «Црвену Звезду», подписав с сербским клубом трехлетний контракт.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

