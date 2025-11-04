«Мы теряем готовый материал»: в Госдуме заявили о проблемах финансирования спорта

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о проблемах финансирования в российском спорте, заявив, что из-за этого спортсмены могут менять спортивное гражданство. Ее слова приводит Sport24.

«Резерв недофинансируют, к ним меньше внимания, поэтому у них есть соблазн уехать за границу. То есть, мы подготовили хороших детей, юниоров, а они и их родители думают: «А почему бы нам не уехать в другую страну?» Мы теряем готовый материал. Все, как с учеными, которых могут соблазнить какими-то плюшками», — отметила она.

Журова также подчеркнула, что развитию российского спорта мешают проблемы с финансированием.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

