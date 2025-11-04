Названы команды, которые будут бороться за золото РПЛ

Экс‑президент футбольного клуба «Москва», бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус выразил уверенность, что за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26 будут бороться «Краснодар» и петербургский «Зенит». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У нас есть два лидера – «Зенит» и «Краснодар». Третья команда, которая крайне интересна, – это ЦСКА. Учитывая, что «армейцы» выступают нестабильно, поэтому считаю, что «Зенит» и «Краснодар» в конечном итоге и будут разыгрывать чемпионство», — заявил он.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

В прошлом сезоне чемпионом России впервые в своей истории стал «Краснодар». Команда за 30 туров набрала 67 очков. «Зенит» отстал от первого места всего на один балл и завоевал серебряные медали РПЛ. Замкнул тройку лучших ЦСКА, в активе которого оказалось 59 баллов.

