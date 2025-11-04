На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы команды, которые будут бороться за золото РПЛ

Экс-глава «Москвы» Белоус: чемпионство в РПЛ разыграют «Зенит» и «Краснодар»
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Экс‑президент футбольного клуба «Москва», бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус выразил уверенность, что за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26 будут бороться «Краснодар» и петербургский «Зенит». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«У нас есть два лидера – «Зенит» и «Краснодар». Третья команда, которая крайне интересна, – это ЦСКА. Учитывая, что «армейцы» выступают нестабильно, поэтому считаю, что «Зенит» и «Краснодар» в конечном итоге и будут разыгрывать чемпионство», — заявил он.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

В прошлом сезоне чемпионом России впервые в своей истории стал «Краснодар». Команда за 30 туров набрала 67 очков. «Зенит» отстал от первого места всего на один балл и завоевал серебряные медали РПЛ. Замкнул тройку лучших ЦСКА, в активе которого оказалось 59 баллов.

Ранее был назван тренер, готовый возглавить «Спартак».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами