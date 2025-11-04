«Не понимаем, что это за заболевание»: Рудковская о состоянии сына, которому вызывали скорую

Рудковская о состоянии сына Плющенко: пока точно не понимаем, что это за болезнь

Гендиректор школы «Ангелы Плющенко», продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что им оборвали все телефоны из-за болезни сына Александра, которому после шоу «Спящая красавица» вызвали скорую. Ее слова приводит Sport24.

«Мы пока точно не понимаем, что это за заболевание. Никаких симптомов у Саши не было, кроме тошноты и высокой температуры: ни кашля, ни насморка. Потом его вырвало, ему стало легче и он пошел кататься. Есть подозрение, что это ротавирус. Вечером мы выезжаем в Москву, Саша сдаст анализы и все станет более понятно», — заявила она.

3 ноября в своей день рождения Плющенко-старший представил в Санкт-Петербурге шоу «Спящая красавица». После выступления он рассказал, что сын катался с температурой, поскольку для него не было замены. 4 числа Рудковская опубликовала видеообращение сына, в котором он поделился подробностями о своем самочувствии.

В октябре Плющенко-младший одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Он набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд.

Ранее Плющенко высказался о выступлении сына без соперников.