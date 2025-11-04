Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов

Вратарь Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией» в Лиге чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку французского клуба на матч четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Информация об этом появилась на официальном сайте парижского клуба.

Французский клуб сразится на домашнем стадионе с мюнхенской «Баварией» 4 ноября, стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Франции российский вратарь еще ни разу не попал в стартовый состав команды, также он не сыграл в Лиге чемпионов. Сам Сафонов недоволен отсутствием шансов на игровое время и планирует покинуть футбольный клуб «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

Ранее легенда сборной СССР посоветовал Сафонову уйти из «ПСЖ».